- Patapon 1+2 Replay sort le 11 juillet

Publié le Vendredi 28 mars 2025 à 11:10:00 par Cedric Gasperini

Et rond, petit

Super petits jeux sortis il y a une majorité (18 ans donc) pour le premier et un an de moins pour la suite, Patapon et Patapon 2 reviennent sur le devant de la scène grâce à Patapon 1+2 Replay. Bandai Namco a annoncé sa sortie pour le 11 juillet prochain sur PC, PS5 et Nintendo Switch.Nous allons donc retrouver les Patapons, ces yeux sur pattes devenus guerriers par la nécessité de survivre face à l'envahisseur Zigoton.Et c'est vous, le Mighty One, qui allez frapper le tambour de guerre pour leur donner des ordres de combat.Patapon 1+2 Replay se voudra plus accessible, avec notamment 3 niveaux de difficulté.