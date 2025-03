- Story of Season: Grand Bazaar - Le nouvel opus se dévoile

Publié le Vendredi 28 mars 2025 à 11:30:00 par Julia Bourdin

Les vaches du bazar

Marvelous Europe a annoncé que Story of Seasons: Grand Bazaar, la suite de la série de simulation de vie/de ferme sortira le 27 août 2025 sur Switch et PC via Steam.Dans cet opus, vous devrez aider le bazar de la ville de Zephyr à retrouver sa gloire passée. Vous pourrez élever des animaux, faire pousser des cultures, créer des objets de luxes et les vendre à votre propre stand sur le bazar.A mesure que votre business grandira, de nouveaux produits et services arriveront qui permettront de développer votre ferme. A vous de vous en servir pour rendre sa prospérité à Zephyr, vous offrir une vie confortable et peut-être fonder une famille avec l’un des 12 personnages romantiques du jeu.Le jeu proposera des versions physiques sur Switch : une classique à 49,99 € et une limitée avec une peluche de mouton, un poster, un artbook de 115 pages et un CD de la bande son à 69,99 €. Les pré-commandes digitales ont quant à elles déjà commencé avec une version standard à 49,99 €, une version Deluxe avec le DLC “Trunk of Transformation” à 59,98 € et une édition Super Deluxe avec également un artbook et la bande son dématérialisés à 69,99 €.