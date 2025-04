Nice Day For Fishing, aussi sur console

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Ça sent le poisson

Prévu pour cette année, Nice Day for Fishing sortira sur PC, PS5 et Nintendo Switch. Il est développé par FusionPlay et édité par Team17. La date de sortie devrait être dévoilée sous peu.Comme son nom l'indique, il s'agit d'un jeu de pêche. Mais pas seulement. Et pas beaucoup, d'ailleurs... Il s'agit surtout d'un RPG en pixel art. Vous allez incarner Baelin, un simple pêcheur qui va devoir endosser le rôle du héros, malgré lui.Alors qu'un puissant sorcier plonge le monde dans le chaos, Baelin vatraverser le monde, les océans, les forêts, participer à des combats de pêche, affronter des poissons, des boss, tenter de récupérer des trésors dans les fonds marins...Bref, le chemin est encore long pour sauver le monde.