MindsEye sort le 10 juin

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

L'homme est une machine

Le jeu d'action-aventure MindsEye, présenté comme un thriller cinématographique, a une date de sortie. Il est attendu pour le 10 juin prochain.Il sortira sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est développé par Build A Rocket Boy et édité par IOI Partners.Le jeu vous met dans la peau de Jacob Diaz, un homme équipé d'un implatn neuronal, le MindsEye, qui lui laisse des flashbacks décousus, souvenirs de ses années dans l'armée, mais dont il n'a aucun souvenir. Jacob va tenter de découvrir la varité, dans un monde SF où l'IA est omniprésente et où les multinationales de la Tech dirigent le monde. Un monde au bord de l'effondrement.Une nouvelle bande-annonce a été dévoilée. Elle montre Redrock City, une métropole désertique où les robots domestiques sont omniprésents, mettant en lumière les enjeux de la cohabitation entre l'humanité et les machines.