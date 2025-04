The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon arrive cet automne

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Une nouvelle flèche à un arc

Nouvel épisode de l'arc Calvard, The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon a été officialisé par NIS America. Il sera distribué par Microids.Il est prévu sur PC, PS4, PS5 et Nintendo Switch cet automne.L'occasion de retrouver Van Arkride et les membres d'Arkride Solutions. Alors que les habitants du continent de Zemuria attendent le lancement de la première expédition spatiale de l'humanité, Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer, et le Père Kevin Graham sont invités par Marduk à participer à un exercice d'entraînement. Et ils vont être plongés dans une aventure qui va révéler des secrets enfouis depuis longtemps...Une première bande-annonce a été diffusée :