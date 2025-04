Ambidextro : contrôlez un magicien par main

Publié le Lundi 31 mars 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Faut pas être manchot

Développé par le studio indépendant espagnol Majorariatto, Ambidextro est un petit jeu de plateformes 2D dans lequel vous allez contrôler deux magiciens.Sa particularité est que vous contrôlez les deux personnages en même temps, un par main. En effet, une main est affectée à un magicien et roule ma poule... Le but est de sauver le prince et la princesse, les deux en même temps, retenus prisonniers par une michante sorcieure.100 niveaux vous attendent pour ce jeu façon retro-Dark Fantasy, qui vient de sortir sur Steam pour moins de 8 €.Autant vous dire que s'il vous manque un bras... bah... pas de chocolat, quoi.