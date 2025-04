As We Descend annoncé pour le 28 mai

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Devinez qui est le sauveur de l'humanité...

As We Descend est un jeu de cartes de type roguelike développé par le studio Box Dragon et édité par Coffee Stain Publishing. Il sort le 28 mai prochain, sur PC, via Steam , en accès anticipé. Vous pouvez d'ores et déjà y télécharger une démo pour jeter un premier oeil.Une sombre histoire de sauvegarde de l'humanité. Des cartes à jouer, des decks à améliorer au fil de vos combats, des unités proposant un ensemble de cartes qui peuvent être améliorées...Des ressources seront aussi à récupérer...On vous laisse découvrir ça en vidéo.