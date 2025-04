- Kādomon: Hyper Auto Battlers débarque en version finale

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Inspiration Pokémon

Kādomon: Hyper Auto Battlers sortira en version finale le 7 avril prochain. Pour rappel, le jeu est en accès anticipé sur PC, via Steam , depuis une année.Dans le jeu, vous allez pouvoir capturer jusqu'à 180 monstres différents, les intégrer à votre équipe et aller combattre d'autres monstres.Vous pourrez même faire progresser vos monstres, qui pourront évoluer... sans oublier des monstres légendaires qui viendront s'ajouter à votre équipe. Vous pourrez aussi leur donner des baies et les équiper d'objets...Bref, c'est du Pokémon, quoi. En moins bien ?