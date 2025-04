- Spirit of the North 2 annoncé pour mai

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Le corbeau et le renard

Des nouvelles du Corbeau et du Renard. Qui se sont rabibochés depuis que ce bâtard de clébard roux a piqué le calendos du piaf.Dans Spirit of the North 2, vous allez à nouveau incarner un renard, accompagné de son compagnon corbeau, pour libérer les gardiens légendaires, capturés par le shaman Grimnir.Le monde ouvert est inspiré des paysages d'Europe du Nord, à savoir des forêts à perte de vue, des cryptes, des montagnes, des lacs...Le premier opus, sorti il y a 5 ans, avait été plutôt apprécié. Cette suite est à nouveau développé par Induse Studios et est éditée par Silver Lining Interactive.Le jeu sortira le 8 mai sur PS5, Xbox Series et PC. Des éditions physiques sont prévues pour PC et PS5 uniquement.Une nouvelle bande-annonce a été publiée.