- Vlad Circus: Curse Of Asmodeus, la suite du jeu d'horreur

Publié le Mardi 1 avril 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Un chouette jeu

Sorti fin 2023, Vlad Circus Descend to Madness était un jeu d'horreur en pixel art se déroulant dans un cirque frappé par une malédiction : il y a quelques années, un incendie avait décimé des centaines de spectateurs.Cette fois-ci, vous allez incarner Josef Petrescu, le frère de Vlad Petrescu, propriétaire du fameux cirque et que l'on a croisé dans le premier opus.Josef va traverser des décors horrifiques, inspirés du cirque, pour tenter de briser la malédiction d'Asmodée, qui frappe sa famille.Le jeu est attendu pour cette année sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.Et ça a l'air aussi chouette que le premier jeu.