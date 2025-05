- City Tales - Medieval Era, la vidÃ©o post-lancement

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Sic itur ad astra

City Tales - Medieval Era est sorti la semaine dernière sur PC, via Steam . Développé par le studio Irregular Shapes et édité par Firesquid, le jeu vient de sortir une vidéo post-lancement, histoire de détailler son gameplay. Avec un personnage qui n'est pas sans rappeler Guillaume de Baskerville...Ce city-builer vous proposer de créer, développer, gérer votre cité mais à l'époque médiévale. Donc avec ce qu'il faut de ville fortifiée, de château fort...Vous devrez, au fil de votre progressions, embaucher des spécialistes de plus en plus spécialistes chevronnés pour améliorer les lieux.Le jeu ne propose pas de construction sur des zones faites de tuiles ou de cases. La création est totalement libre. Plantations, fermes, étables, maisons, port... vous pourrez implanter n'importe quel bâtiment à n'importe quel endroit sans contrainte de place liées à des zones prédéfinies.