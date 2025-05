- Copycat est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 30 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Chat noir

On vous a déjà parlé de Copycat. C'est un jeu narratif dans lequel vous allez incarner une chatte. Adoptée depuis peu, elle est remplacée dans son doux foyer par un chat de gouttière, jaloux, qui ressemble trait pour trait.Notre jeune féline va découvrir les inconvénients et les dangers de la vie en extérieur et trouver le moyen de revenir chez elle... Dans Copycat, vous êtes véritablement une chatte : grimpez aux arbres, explorez le voisinage, poussez des objets par terre, cachez-vous dans des boites, et ne passez pas trop près des chiens.Sorti en fin d'année dernière sur PC, Copycat est aussi disponible désormais sur PS5 et Xbox Series. Il est proposé au tarif de 14,99 €. Le jeu est développé par le studio Spoonful of Wonder et édité par Neverland Entertainment.