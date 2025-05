- Once Upon A Puppet arrive sur Nintendo Switch

Publié le Jeudi 29 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un peu de poésie dans ce monde de brutes

Once Upon a Puppet est développé par Flatter Than Earth et édité par Daedalic Entertainment. Il est déjà sorti sur PC, sur Steam, mais aussi sur PS5 et Xbox Series.Il vient d'être annoncé sur Nintendo Switch pour le 25 juin prochain.Le jeu raconte l'histoire de Nieve, une petite main (littéralement) d'un théâtre, bannie dans les Bassesplanches. Elle y vit avec sa marionnette, Drev, avec qui elle partage un lien magique. Toutes deux vont tenter de regagner les lumières des Planches et pour cela, vont devoir revivre des histoires oubliées.Un jeu poétique et familial qui ne devrait pas vous laisser indifférent. Les précommandes sont d'ores et déjà ouvertes.