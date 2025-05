- Légendes Pokémon : Z-A annoncé sur Nintendo Switch 2

Publié le Jeudi 29 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

La date de sortie dévoilée

Légendes Pokémon : Z-A sortira sur Nintendo Switch et sur Nintendo Switch 2. Le jeu sera disponible dès le 16 octobre prochain. Les précommandes seront lancées le jour de la sortie de la nouvelle console Nintendo, à savoir le 5 juin.Si vous achetez la version Nintendo Switch, vous pourrez par la suite garder vos sauvegardes et passer sur la version Nintendo Switch 2. Cette mise à niveau sera... payante (le prix n'a pas été dévoilé).On vous rappelle que le jeu se déroulera à Illumis. La ville sera aménagée pour permettre aux humains et aux Pokémons de vivre ensemble. Vous vous lierez d'amitié avec Germignon, Gruikui ou Kaiminus.Vous parcourrez les rues ou les campagnes environnantes pour capturer des Pokémons. Certains devront être approchés de manière subtile (notamment par derrière) pour qu'ils ne s'enfuient pas quand ils vous apperçoivent.Le jeu sera plus dynamique, notamment au niveau des combats : les Pokémons se déplaceront en temps réel. La Méga-évolution sera aussi disponible.De nuit, vous pourrez trouver des zones délimitées en rouge et participer aux combats du tournoi Royale Z-A. Il vous faudra monter du rang Z à A. Seuls les individus ayant atteint ce rang prestigieux pourront éventuellement voir l’un de leurs vœux être exaucé.