- Life Below : un city-builder sous-marin

Publié le Jeudi 29 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Et glou et glou et glou

Développé par Megapop et édité par Kasedo Games, le jeu Life Below est un city-builder avec une particularité originale : il se déroule sous l'eau.Alors que l'océan se meurt, quer les récifs coraliens disparaissent les uns après les autres, vous allez tenter de raviver les écosystèmes grâce au pouvoir du coeur du récif.Vous devrez trouver la bonne synergie entre les éléments, entre les plantes et les animaux, et construire peu à peu votre récif. Coraux, coquillages et plus de 40 espèces animales vous attendent.Développé en partenariat avec des biologistes marins, avec une campagne scénarisée écrite par Rhianna Pratchett, Life Below sortira sur PC, sur Steam , l'année prochaine. On le suit de très très près.