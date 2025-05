- Memory's Reach, le jeu de puzzles SF s'offre une démo

Publié le Mercredi 28 mai 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Fil rouge ou fil bleu ?

Développé par 100 Stones Interactive, ce qui fait beaucoup de pierres, surtout si elles sont interactives, Memory's Reach est un jeu de puzzles et d'exploration en vue subjective.Prévu sur PC, via Steam , le jeu vient de s'offrir une démo gratuite à télécharger dès maintenant. Une nouvelle vidéo a également été publiée.Dans le jeu vous allez explorer la planète Virishal, abandonnée depuis longtemps, et découvrir ses étranges infrastructures. Construite par une civilisation avancée aujourd'hui disparue, vous allez devoir en trouver tous les secrets...De bâtiments SF en jungles luxuriante, en passant par des canyons, des mines... vous allez découvrir les beautés d'un monde inconnu, mais dangereux...