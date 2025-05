Daemon X Machina: Titanic Scion, aussi sur Nintendo Switch 2

Publié le Mercredi 28 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

La totale

Daemon X Machina est sorti il y a 5 ans sur PC et sur Nintendo Switch. Le jeu revient en version améliorée et agrémentée de 57 DLC...Daemon X Machina: Titanic Scion sortira sur PC, évidemment, mais aussi sur PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.Le jeu vous plonge en pleine guerre entre les humains et des IA corrompues, qui s'affrontent à grands renforts de Mech, ces grosses armures surpuissantes et surarmées.C'est l'une d'entre elles que vous allez piloter, mais aussi customiser grâce à la multitude d'options disponibles.Le jeu est d'ores et déjà ouvert à la précommande, même s'il est annoncé pour le 5 septembre.