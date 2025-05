Days of Play 2025 : découvrez les soldes PS5 et PS4

Publié le Mercredi 28 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Le plein d'offres

Jusqu’à 100 € de réduction sur la PlayStation 5, éditions numérique et standard

50 € de réduction sur la PlayStation 5 Pro

50 € de réduction sur le PlayStation VR2 et le pack PlayStation VR2 Horizon Call of the Mountain

30 € de réduction sur les écouteurs sans fil PULSE Explore

30 € de réduction sur la DualSense Edge

20 € de réduction sur une sélection de DualSense

20 € de réduction sur la manette Access

Plusieurs réductions sur des jeux PS5 et PS4, tel qu’ASTRO BOT, MLB The Show 25, The Last of Us Part II Remastered, et LEGO Horizon Adventures

Des offres sur certains nouveaux abonnements et/ou une mise à niveau de l’abonnement PlayStation Plus

Des offres exclusives sur des produits comme la collection Shapes of Play, les façades pour console PS5 et d’autres accessoires PS5

Another Crab's Treasure | PS5 (disponible le 29 mai)

Skull and Bones | PS5 (disponible le 2 juin)

Destiny 2 : Collection Héritage | PS5, PS4 (disponible le 4 juin)

Grand Theft Auto III | PS4, PS5 (disponible le 10 juin)

Myst | PS5, PS4

Riven | PS5, PS4

Kingdom Come: Deliverance II | PS5

Civilization 7 | PS5, PS4

Sony a lancé son Days of Play 2025, une période de soldes sur le matériel et les jeux PS4 et PS5. Ces Days of Play sont d'ores et déjà actifs et dureront jusqu'au 11 mai.Au menu :De nouveaux jeux gratuits (Disponible aux dates indiquées avec le Catalogue des jeux pour les abonnés PlayStation Plus Extra, Premium/Deluxe) :Catalogue des classiques (Disponible le 5 juin pour les abonnés PlayStation Plus Premium/Deluxe) :Versions d’essai des jeux (Disponible le 28 mai pour les abonnés PlayStation Plus, Premium/Deluxe) :