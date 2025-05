- Section 13 : le shoot roguelite monstrueux est sorti

Publié le Mardi 27 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Ça va flinguer à tout va

Annoncé l'année dernière, Section 13 vient de sortir sur PC et PS5. La sortie sur Xbox Series a été un peu décalée mais est imminente.Le jeu est signé Ocean Drive Studios. C'est un jeu narratif d’action, roguelite et shooter twin-stick qui se déroule dans un univers mélangeant SF et horreur, pour preuve, les monstres, parfois énormes, que vous allez croiser...Dans ce jeu, le joueur, seul ou en co-op avec des amis, incarne un agent de S2P qui a pour mission d’infiltrer la mystérieuse Section 13, envahie par des créatures mortelles issues d'expériences. Il devra se battre contre des hordes d’ennemis, découvrir les secrets de la Section 13 et enfin s’enfuir...Une nouvelle vidéo de lancement a été publiée.