- Tainted Grail : The Fall of Avalon est sorti

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 10:45:00 par Walid Hamadi

Ref à Kaamelott interdites

Un nouveau RPG occidental, avec un nouvel univers et de nouvelles histoires à présenter est toujours le bienvenu en ces temps remplis de remasters et reports sine die. On doit celui d’aujourd’hui au studio polonais Questline qui a choisi de s’insipirer de la légende arthurienne.



Les créateurs présentent eux-mêmes Tainted Grail : The Fall of Avalon comme un ambitieux monde ouvert qui offre plus de 50 heures de jeu durant lesquelles vous explorerez le sombre monde d’Avalon. Un monde sur le bord de la disparition après 600 ans de domination de Camelot à force d’intrigues, d’aventures et d’usages de la magie.



On nous promets une carte divisée en trois immenses zones, 250 PNJs ayant tous une voix, plus de 200 quêtes secondaires, 60 ennemis uniques, plus de 70 donjons et de multiples embranchements au cours de l’histoire et ainsi des douzaines de fins possibles, permettant une grande rejouabilité.



Si l’aventure vous tente, sachez que Tainted Grail : The Fall of Avalon est donc disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X/S dès à présent.