Speed Rivals veut vous refaire jouer aux petites voitures

Publié le Lundi 26 mai 2025 à 09:30:00 par Walid Hamadi

Avec une forte odeur de nostalgie, Speed Rivals s’annonce sur Steam pour l’automne prochain. Si vous aviez des petites voitures et surtout cette moquette avec motifs de route imprimés, vous allez adorer ce jeu de course exigeant de Babel Games.Il va falloir gérer votre accélération et vos trajectoires pour rester en piste sans freins à disposition, le tout en vue de trois-quart pour le plus grand plaisir des amateurs de difficulté horipilante. Speed Rivals promet plus de 100 modèles de voitures différents, des personnalisations de moteurs, des transmissions et des pneus sur 4 circuits différents pour l’instant, mais des mises à jour gratuites sont prévues pour étoffer le contenu.Les développeurs vous préconisent de faire preuve de réflexes et de stratégie pour faire le meilleur parcours et proposent d’ores et déjà une démo Steam avec 30 véhicules testables.