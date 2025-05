(TEST) Magic the Gathering - Tarkir : La tempête des dragons

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Des gros lézards et des flammes

Totalement abîmé par deux paternités, marqué à vie par une petite connasse de canadienne qui traverse la jungle accompagnée d'un macaque con comme une teub et poursuivie par un renard pédophile, quand on me parle de carte, j'ai tendance à hurler "c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte".Théo l'a bien compris et évite désormais de me prévenir dès qu'il a une extension de cartes ("c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte") Magic à tester.Il me met devant le fait accompli et m'envoie un mail, même si je suis à côté de lui, pour me prévenir qu'il a fini de tester l'exntesion de cartes ("c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte, c'est la carte") Magic et qu'il serait sympa de le mettre en ligne dès que possible.Bref.