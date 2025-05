- Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition annoncé

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 11:20:00 par Cedric Gasperini

21 ans déjà !

Relic Entertainment a annoncé la sortie pour cette fin d'année du jeu Warhammer 40,000: Dawn of War en Definitive Edition. Alors que l'épisode III est sorti il y a déjà 8 ans, ce premier opus, datant de 2004, soit 21 ans quand même, bénéficiera d'une nouvelle version.Elle permettra de moderniser le jeu, améliorer les graphismes, mais aussi revoir le gameplay.Cette version débarquera avec toutes les extensions et spin-off qui sont sortis, soit 4 campagnes, 9 armées et plus de 200 cartes au total.Le jeu aura un support 4K.Il sortira sur PC, sur Steam et Gog.