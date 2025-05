- Castle of Heart: Retold, un jeu d'action plateformes sur Nintendo Switch 2

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

La violence pour survivre

Développé par 7Levels, le jeu Castle of Heart: Retold est un jeu d'action-plateformes en 2,5D. Le jeu est prévu sur PC, sur PS5, sur Xbox Series et sur Nintendo Switch. Il sortira aussi sur Nintendo Switch 2.Vous allez incarner un chevalier destiné à sauver le monde actuellement sous le joug tyrannique du Sorcier, serviteur du Dieu maléfique Chernobog.Vous devrez affronter des ennemis de tout genre, dont des monstres. Vous devrez aussi nourrir votre corps maudit, qui a besoin de sang, sous peine de perdre des membres...Le jeu s'inspire de décors slaves et se veut violent et impitoyable. Sortie prévue dans le courant de l'année.