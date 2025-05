Youtubers Life 3 - Stream Together! est sorti

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Fin de race

Youtubers Life 3 - Stream Together! vient de sortir sur PC, via Steam . Il vient de sortir en accès anticipé. On vous rassure, ou pas, quand il sera fin prêt, il sortira aussi sur consoles.Le jeu vous permet d'incarner une nouvelle fois l'un des fléaus de l'humanité, le cancer de l'intelligence, j'ai cité un youtuber. Aussi appelé influenceur par ceux qui sont tellement cons qu'ils ont besoin d'être influencés par plus cons qu'eux.Le but du jeu est de devenir une mega-star à partir de rien - et avec rien, en fait - et récupérer un max d'abonnés à votre chaîne. Pour ça, il faudra affronter d'autres Youtubers sur différents domaines.Vous pourrez aussi créer votre appartement, ajouter plein de choses ultra cool, acheter des bagnoles, monter un studio, monter vos vidéos, les mettre en ligne au bon moment...Vous devrez aussi recruter une équipe, améliorer votre équipement... créer des partenariats, aller dans les soirées...Bref, un jeu de crétin.