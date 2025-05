City Tales - Medieval Era, le city-builder cosy est sorti sur PC

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

A la cool

City Tales - Medieval Era est un city-builer. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam . Il est développé par le studio Irregular Shapes et édité par Firesquid.Vous allez devoir créer, développer, gérer votre cité, avec une petite particularité : le jeu se déroule au Moyen-Âge. D'un village, il faudra donc viser haut et projeter de terminer avec une ville fortifiée, château fort inclus. AVous devrez, au fil de votre progressions, embaucher des spécialistes de plus en plus spécialistes chevronnés pour améliorer les lieux.Le jeu a cela de particulier qu'il n'est pas fait à partir de tuiles ou de cases. La création de zones est totalement libre. Plantations, fermes, étables, maisons, port... vous pourrez implanter n'importe quel bâtiment à n'importe quel endroit sans contrainte de place liées à des zones prédéfinies.Reste à y jouer pour savoir si, à la fin, vous pourrez user du droit de cuissage sur vos gens.