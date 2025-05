Blades of Fire est sorti sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 23 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

Il est l'heure de forger sa légende

En effet, comme l'annonce notre sous-titre, dans Blades of Fire, vous allez devoir forger votre légende. Au sens propre comme au figuré.Ce jeu d'action mélangeant forge et combat est développé par MercurySteam et édité par 505 Games. Il vient de sortir sur PC, PS5 et Xbox Series.Vous allez incarner Aran de Lira, fils ainé du gardien du roi. Le monde est maudit et ravagé par la Reine Néréa. Elle a lancé un sort qui transforme l'acier en pierre, laissant seule son armée maléfique capable de manier les armes. Manque de bol, il y a vous. Et vous êtes le seul à avoir reçu le don de forger des armes en acier.Plus de 50 types d'ennemis vous attendent. 7 types d'armes seront disponibles, mais vous pourrez les modifier, via plus de 30 parchemins de forge, permettant de nombreuses combinaisons. Vous devrez aussi changer d'arme selon les ennemis que vous rencontrerez.Bref, ça va trancher.