Retro Classics : 60 nouveaux classiques du jeu vidÃ©o sur Xbox

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Y'a du très culte

Activision Prototype #1 Atlantis Atlantis 2 Barnstorming Baseball Beamrider Bloody Human Freeway Boxing Bridge Caesar 2 Checkers Chopper Command Commando Conquests of the Longbow: The Legend of Robin Hood Cosmic Ark Crackpots Decathlon Demon Attack Dolphin Dragster Enduro Fathom Fire Fighter Fishing Derby Freddie Pharkas: Frontier Pharmacist Freeway Frostbite Grand Prix H.E.R.O. Kaboom! Laser Blast MechWarrior MechWarrior 2 Megamania Pitfall Pitfall 2 Police Quest Pressure Cooker Quest for Glory 1 Riddle of the Sphinx River Raid River Raid 2 Robot Tank Sky Jinks Space Quest 2 Space Quest 6 Space Treat Deluxe Spider Fighter Star Voyager Tennis The Adventures of Willy Beamish The Dagger of Amon Ra Thwocker Title Match Pro Wrestling Torin's Passage Trick Shot Vault Assault Venetian Blinds Zork 1: The Great Underground Empire Zork Zero

En collaboration avec Anstream Arcade, les abonnés du Xbox Game Pass vont pouvoir retrouver quelques 60 jeux cultes du catalogue Activision, issus des années 80 et 90.Ce nouveau catalogue Retro Classics permet de jouer aux jeux sur PC, Xbox One et Xbox Series.Parmi eux, quelques grands noms du jeu vidéo :De nouveaux jeux seront inclus prochainement, pour dépasser la barre des 100 proposés.