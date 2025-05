Senua's Saga: Hellblade II arrive sur PS5

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Une vraie folie

Sorti l'année dernière sur PC et Xbox Series, le sympathique mais loin d'être inoubliable Senua's Saga: Hellblade II est annoncé sur PS5 pour cet été.Le jeu débarquera avec une grosse mise à jour, ajoutant de nouvelles fonctionnalités. Cette mise à jour sera aussi disponible sur PC et Xbox Series.Cette suite directe du premier opus, nous permettra de retrouver Senua, ses hallucinations et ses combats contre Hel, la déesse de la mort, et ses sbires. Cette épopée la mènera en Islande.On vous rappelle au passage que le premier opus est sorti en 2017 et qu'il est toujours disponible.Une vidéo a été mise en ligne :