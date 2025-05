Transport Fever 3 annoncé par Urban Games

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

J'irai par la forêt, j'irai par la montagne...

Après le succès des deux premiers opus, Urban Games annonce le développement de Transport Fever 3. Il est annoncé pour 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series.Ce jeu de gestion de transport proposera, bien entendu, de nombreuses améliorations par rapport aux précédents volets. Quelques 250 modèles de trains, tramways, bus, camions, bateaux, avions et pour la première fois, hélicoptères, seront à piloter pour transporter des marchandises ou des personnes.Vous devrez gérer les chaînes d'approvisionnement pour que les denrées, parfois périssables, arrivent en temps et en heure.Un mode campagne, inspiré de faits réels, viendront émailler votre expérience.Une bêta fermée devrait être lancée dans les prochaines semaines. Vous pouvez d'ores et déjà vous y inscrire en allant sur ce lien