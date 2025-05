- The Siege and the Sandfox : un nouveau metroidvania sur PC

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

PoP ?

Développé par le studio Cardboard Sword, dont c'est le premier titre, le jeu The Siege and the Sandfox vient de sortir sur PC, via Gog, Humble, Epic et Steam.C'est un Metroidvania 2D qui ajoute quelques passages d'infiltration, de plateformes et de parkour.Le jeu se déroule dans une cité antique perdue dans le désert. Elle est assiégée. Vous incarnez un assassin qui voit son Roi tué, trahi par l'un de ses proches. Accusé à tort, jeté dans les prisons souterraines et labyrinthiques de la ville, vous allez devoir vous échapper et réclamer vengeance.C'est pas gagné.Mais qui sait, peut-être pourrez vous devenir, ensuite... le prince de perse ?