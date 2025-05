- The Mosquito Gang : le Pour First Person Moustique est sorti

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Un jeu de tapettes

The Mosquito Gang est présenté comme un FPM : un First Person Moustique. Il s'agit d'un FPS asymétrique dans lequel vous allez incarner un humain ou un moustique...Il se joue à 5 joueurs. 4 moustiques dont le but est de piquer l'humain. Un autre joueur incarne l'humain et doit tuer les moustiques : tapette, bombe antimoustique ou même lance-roquettes... tout est bon pour tuer les moustiques.Si les moustiques arrivent à boire le sang humain, ils récupèreront des super-pouvoirs : invisibilité, téléportation, soin global, bouclier, boost de vitesse, morsure plus puissante...Le jeu est développé et édité par Space Raccoon Game Studio. Il vient de sortir sur PC, sur Steam . Il est proposé à moins de 10 €.