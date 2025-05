Quand Ballerina rencontre John Wick...

Publié le Mardi 20 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

C'est plutôt calme, en fait...

On l'attend de pied ferme, parce que l'on sait que ça va péter de partout. Ballerina sortira au cinéma le 4 juin 2025. Il s'agit d'un spin-off de John Wick, autrement dit, une histoire parallèle, qui se déroule dans le même univers.Les événéments du film se déroulent en même tems que ceux évoqués dans John Wick : Parabellum.Le film est réalisé par Len Wiseman, avec Ana de Armas dans le rôle principal. On retrouvera aussi Keanu Reeves, Ian McShane, Lance Reddick ou encore Norman Reedus.D'ailleurs un nouvel extrait a été dévoilé, et il vous fait découvrir la rencontre entre Ballerina et John Wick. Ces deux-là sont faits pour flinguer ensemble.