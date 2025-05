Vindictus : Defying Fate, un jeu de combat Fantasy

Publié le Mardi 20 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Alpha-test en approche

Vindictus : Defying Fate est un jeu d'action fantasy développé par Nexon. Développé sur Unreal Engine 5, le jeu vous entraîne dans un monde violent où vous allez affronter des créatures par dizaines.Le combat se déroule à base de frappes et d'esquives ou de parades, de contre-attaques et de combos. Tout se jouera aussi sur vos compétences, développées au fil de votre aventure et de l'expérience glanée.4 personnages jouables sont prévus : Lann et Fiona, ainsi que Delia et Karok.Un système de compagnon PNJ est aussi inclus. Ajoutez de l'artisanat d'armes, des raids multijoueurs, un système de capacités...Découvrez le jeu durant sa phase d'Alpha-Test qui aurai lieu du 8 au 16 juin sur Steam . L'inscription y est imminente.