(TEST) The Elder Scrolls IV : Oblivion Remastered (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Lundi 19 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Le retour du Roi

J'avoue sans honte que même s'il est devenu culte, à l'époque, je suis passé à côté de Morrowind, donc The Elder Scrolls III. Je n'ai découvert réellement la saga qu'à partir d'Oblivion.Certes, j'avais vu quelques potes arpenter les terres de Vvardenfell, mais je n'ai découvert le continent de Tamriel qu'avec mes premiers pas dans Cyrodiil. Je me suis rattrapé depuis, certes, et ai poursuivi l'aventure jusqu'à faire de Skyrim, The Elder Scrolls V, donc, l'un de mes jeux cultes et pour moi l'une des plus merveilleuses références en termes de RPG en monde ouvert.Mais c'est vraiment avec Oblivion que j'ai découvert cette fabuleuse saga signée Bethesda. Et replonger dans cet univers, via ce nouveau remaster, m'a rappelé à quel point The Elder Scrolls VI me manque.