Publié le Lundi 19 mai 2025 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Mad Max chez les orcs

Après plusieurs mois d'accès anticipé, le jeu Warhammer 40,000: Speed Freeks arrive en version finale. On vous rappelle qu'il est développé par Caged Element et édité par PLAION.Nous avions même fait le test du jeu lors de sa sortie. Et il avait été particulièrement apprécié.Il sera proposé aux alentours de 15,99 € et sortira le 22 mai, soit jeudi prochain.On vous rappelle qu'il s'agit d'un jeu de shoot multijoueur, en ligne, à bord de véhicules personnalisables, qui se déroule dans l'univers de Warhammer 40,000.Le jeu est développé sur Unreal Engine 5. On vous laisse le découvrir lors d'une longue vidéo tournée lors de son lancement en accès anticipé.