- Copycat : le jeu de chatte arrive sur PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 19 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Un jeu à jouer au doigt

Sorti en fin d'année dernière sur PC, Copycat débarquera le 29 mai sur PS5 et Xbox Series. Il sera proposé au tarif de 14,99 €, si tout va bien. Le jeu est développé par le studio Spoonful of Wonder et édité par Neverland Entertainment. Il a rencontré un beau petit succès lors de sa sortie sur ordinateur.Copycat est un jeu narratif dans lequel vous allez incarner une chatte. Adoptée depuis peu, elle devient victime d'un plan élaboré mis en place par un chat de gouttière jaloux. Ce dernier, qui lui ressemble trait pour trait, prend sa place dans son nouveau foyer.Elle va devoir vivre en extérieur et trouver le moyen de revenir chez elle... Dans Copycat, vous pourrez expérimenter la vie du point de vue d'un chat : grimpez aux arbres, explorez le voisinage, poussez des objets par terre, cachez-vous dans des boites, et ne passez pas trop près des chiens.