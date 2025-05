- Adrift : 4x4 dans un monde mystérieux

Publié le Lundi 19 mai 2025 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

Dune, le retour

Adrift est un jeu de pilotage, façon arcade, dans lequel vous allez prendre les commandes d'un 4x4. Votre but est de livrer un noyau d'énergie avant que celui-ci ne soit endommagé.Vous allez devoir planifier votre trajet, gérer le temps... et traverser des plaines et des déserts, dérapant sur les dunes ensablées, traversant des canyons... le tout dans un monde abandonné qui vous livrera ses secrets au fur et à mesure.Le jeu est développé par S.K.9.8. et est édité par Secret Sauce. Il est prévu sur PC, via Steam , dans le courant de l'année. En attendant, vous pouvez jouer à une démo, téléchargeable gratuitement.Le jeu dévoile ses graphismes aux couleurs très (trop ?) vives dans une bande-annonce :