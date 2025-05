- Zombie Cure Lab! arrive sur PC, PS5 et Xbox Series

Publié le Lundi 19 mai 2025 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Esclavagisme de morts-vivants vivants

Zombie Cure Lab! est sorti en accès anticipé il y a deux ans et demi, sur PC. Il débarque enfin en version finale, le 27 mai prochain, sur PC, PS5 et Xbox Series.Pour rappel, le jeu est développé par Thera Bytes et édité par Aerosoft.Vous allez y prendre les commandes d'un labo. Mais pas n'importe quel labo : un labo dans le but de soigner les zombies. Vous allez devoir les attraper, les amener dans votre labo et les étudier, dans l'espoir de les ramener à la vie. Et voilà que vous allez créer des Humbies. Moitié humains, moitié zombies. Vous pourrez ensuite les exploiter pour qu'ils vous récupèrent de nouvelles ressources, de nouveaux zombies...Vous devrez construire vos installations, les améliorer au fil du temps, récolter encore plus de ressources, capturer encore plus de zombies...Et il faudra aussi vous défendre contre les attaques nocturnes des hordes de morts-vivants.