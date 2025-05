Elsie Magitek Edition sort sur Nintendo Switch et PS5

Publié le Mardi 20 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

En boîte avec des goodies

Elsie est un jeu d'action-plateformes façon rogue-like qui est sorti en septembre dernier sur PC, Nintendo Switch et PS5. Et bien une édition spéciale, nommée "Elsie Magitek Edition", sortira le 10 juillet, en boîte, sur les deux consoles.Au menu, le jeu, un fourreau spécila, une planche de stickers et un livre des personnages.Développé par Knight Shift Games et édité par Playtonic Friends, le jeu vous emmène sur la planète Ekis, un monde SF technologiquement très évolué. Ekis fourmille aussi de ressources naturelles. Mais elle est la ravagée par des catastrophes naturelles.Le scientifique Dr Grey a créé une armée d'androides capables d'éviter ces catastrophes... les Gardiens, dont le pouvoir réside dans le noyau d'Arclight, une source d'énergie qui permet de maîtriser les éléments. Quand les Gardiens disparaissent, le Dr Grey crée une nouvelle androïde, Elsie, pour enquêter.Mort permanente, niveaux aléatoires, nombreux ennemis, boss de fin de niveaux, biomes variés... Elsie coche les cases du rogue-like classique.