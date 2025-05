Pluralys, un RPG narratif humoristique

Publié le Mardi 20 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Développé par le studio Ivalys, un studio indépendant québécois, le jeu Pluralys est un RPG narratif porté sur l'humour, se déroulant dans un univers étrange. Il sortira sur PC, sur Steam , dans le courant de l'année. Une démo est d'ailleurs disponible si vous souhaitez d'y jeter un coup d'oeil.L'histoire est celle d'Elie, un ou une, c'est au choix, ado de 16 ans. Rêveur, fan de jeux vidéo et de jeux de plateau, il (oui, j'ai choisi mon sexe histoire d'éviter la multiplication des mots écrits au féminin et masculin) passe son temps avec ses deux amis, Gab et Médie.Elie vit seul avec sa mère et son agaçante (mais c'est l'âge) petite soeur. Jusqu'au jour où une personne le contacte pour lui annoncer qu'il est le seul à pouvoir changer les choses.Mais quoi au juste ?