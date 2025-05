Ghost Frequency sort le 26 mai

Publié le Mardi 20 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Qui a peur des fantômes ?

Développé par Pit Games et édité par Serafini Productions, Ghost Frequency est un jeu d'horreur qui sortira le 26 mai prochain, en accès anticipé, sur PC, via Steam . Une démo y est d'ores et déjà disponible si vous voulez le tester avant de l'acheter.Dans ce jeu en vue subjective, vous incarnez Mark, un chasseau de fantômes employé par le PIT - Paranormal Investigation Team.Avec sa collègue Emily, Mark enquête sur la disparition mystérieuse de deux collègues.Dans une maison abandonnée et étrange, il va falloir enquêter pour trouver la vérité. Et survivre.Surtout survivre.