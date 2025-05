Hotel Architect vient de sortir en accès anticipé

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Y'a une option ''cramer les clients dans la chaudière'' ?

Hotel Architect est un jeu de gestion développé par Pathos Interactive et édité par Wired Productions. Il vient de sortir en accès anticipé sur PC, sur Steam . Il est proposé à moins de 20 €.Dans le jeu, vous allez devoir gérer votre hôtel, concevoir les plans, personnaliser les lieux, les faire évoluer, ajouter des pièces, des loisirs, mais aussi faire attention à toutes les machines qui ont tendance à se détraquer, en embauchant une armée de réparateurs.Chaque problème a sa solution et vous devrez tout faire pour que l'hôtel tourne bien et passe du 0 étoile jusqu'au 5 étoiles luxueux.Il faudra aussi faire avec les demandes bizarres des clients... Qu'il se trouve en station balnéaire, en station de ski ou encore ailleurs, vous devrez en faire un lieu mythique.