Helldivers 2 : la mise à jour Le Coeur de la démocratie est disponible

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

On vous parlait il y a peu de l'actualité d'Helldivers 2. Et bien sachez que a mise à jour Le Coeur de la démocratie est disponible.Cette mise à jour introduit de nouveaux éléments, proposant de nouveaux objectifs et de nouveaux défis.La Super-Terre est la cible d'attaques par les Illuministes, bien décidés à détruire les bâtiments et s'en prendre aux habitants. Les Helldivers doivent donc sécuriser les zones et repousser l'invasion. Et accessoirement, protéger les civils, mais, hé, les victimes collatérales, c'est aussi fait pour s'amuser.Au menu :Le jeu est disponible sur PC et PS5.