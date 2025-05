Syberia Remastered annoncé pour la fin de l'année

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

En transe, Syberia ?

Chef d'oeuvre des jeux d'aventure à la française, le jeu signé Benoît Sokal débarque dans une version remasterisée. Syberia Remastered a été annoncé par Microids pour la fin de l'année.Il sera proposé sur PC, PS5 et Xbox Series, et une version VR3 pour Meta Quest 3 sera également proposée.Développé en étroite collaboration par le studio Virtuallyz Gaming et Microids Studio Paris, Syberia Remastered proposera une refonte graphique complète, tant au niveau des décors, des personnages que des animations.Le jeu, originellement sorti en 2002, vous met dans la peau d'une avocate new-yorkaise, Kate Walker, qui se lance sur les traces d'Hans Voralberg, héritier d'une usine d'automates...Une bande-annonce a été diffusée.