Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Pizza Time !

Comme prévu, Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est sorti sur PS4 et PS5. Rappelons qu'il est déjà disponible depuis plusieurs mois sur Apple Arcade, Nintendo Switch et PC.Le jeu débarque avec en bonus le DLC Casey Jones & The Junkyard Jam pour une durée limitée. En effet, jusqu'au 3 juin, il est inclus gratuitement.Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate est un jeu d'aventure et d'action en solo ou en coopération jusqu'à quatre joueurs. Le jeu vous propose de jouer Leonardo, Raphael, Donatello et Michelangelo à la recherche de Splinter, kidnappé par Shredder à travers un mystérieux portail.Les versions Xbox One et Xbox Series sont, quant à elles, attendues pour le 24 juin.