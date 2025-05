- Zootopie 2 : découvrez la bande-annonce !

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 11:45:00 par Cedric Gasperini

Let's dance !

L'excellent Zootopie va avoir droit à une suite. Elle sortira le 26 novembre prochain, au cinéma. L'occasion de retrouver nos deux héros, Judy Hopps et Nick Wilde, cette fois-ci aux prises avec un mystérieux serpent du nom de Gary De’Snake…Les deux vont devoir se rendre dans les bas-fonds de Zootopia, sous couverture...Le film est réalisé par Jared Bush et Byron Howard. Les voix originales sont celles de Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Quinta Brunson et Shakira.Découvrez le clip vidéo (si, si, ce n'est pas une bande-annonce) qui laisse présager du pire pour nos héros et du meilleur pour nous :