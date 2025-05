- RoadCraft est sorti

Publié le Mercredi 21 mai 2025 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Si vous habitez le Var, vous allez en avoir besoin...

On va enfin pouvoir conduire de gros camions, de grosses pelleteuses et plein d'autres gros engins avec des grosses roues. RoadCraft vient de sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Il est signé Focus Entertainment et Saber Interactive.On vous en a déjà parlé : il s'agit d'un jeu de simulation de conduite d'engins lourds destinés aux TP (Travaux Publics) ou affiliés.Le but est de venir en aide aux populations sinistrées. Grâce à vos grosses machines surpuissantes, vous allez pouvoir nettoyer les zones, dégager les débris, remettre à neuf les infrastructures, reconstruire les routes et les autoroutes, reconstruire les ponts...Vous allez intervenir après des catastrophes telles que des innondations, des tempêtes (eau ou sable). Allez, direction le Var...