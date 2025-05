Xbox Game Pass : les nouveautés de la mi-mai

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Rien de bien extraordinaire

Monster Train 2 (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 21 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Creatures of Ava (Xbox Series X|S) - le 22 mai - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Senua’s Saga : Hellblade II (Xbox Series X|S) - le 22 mai - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

S.T.A.L.K.E.R. 2 : Heart of Chornobyl (Xbox Series X|S) - le 22 mai - Game Pass Standard (déjà disponible dans les offres Game Pass Ultimate et PC Game Pass)

Tales of Kenzera: Zau (Cloud, PC, et Xbox Series X|S via EA Play) - le 22 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Tom Clancy’s The Division 2 (Cloud, Console, et PC) - le 27 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

To a T (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 28 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Metaphor : ReFantazio (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 29 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Spray Paint Simulator (Cloud, PC, et Xbox Series X|S) - le 29 mai - Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Crypt Custodian (Cloud, Console, et PC) - le 3 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Symphonia (Cloud, Console, et PC) - le 3 juin - Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard

Ils arrivent le 23 mai :

Brütal Legend

Costume Quest 2

Day of the Tentacle Remastered

Full Throttle Remastered

Grim Fandango Remastered

Max: The Curse of Brotherhood

Neon Abyss

Quantum Break

Rare Replay

ScreamRide

State of Decay: Year-One

SteamWorld Dig 2

Sunset Overdrive

Super Lucky’s Tale

Zoo Tycoon: Ultimate Animal Collection

Sea of Thieves : Saison 16 – Dès le 22 mai

Sea of Stars: Throes of the Watchmaker – Disponible dès maintenant

Call of Duty: Warzone – Pack Game Pass 2 – Disponible dès maintenant

Smite 2 – Drop « Summer Fun Medusa » – Disponible dès maintenant

Throne and Liberty – Tenue de Commandant et compagnon Luciole – 22 mai

Tom Clancy’s The Division 2 – Tenue EMS – Disponible à partir du 29 mai

Cassette Beasts (Cloud, Console et PC Xbox)

Firework (PC Xbox)

Humanity (Cloud, Console et PC Xbox)

Remnant II (Cloud, Console et PC Xbox)

Slayers X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer (Cloud, Console et PC Xbox)

Le catalogue du Xbox Game Pass s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une bibliothèque de jeux sur PC, Xbox, et même Android pour certains.Pour ce mois-ci, quelques nouveaux titres supplémentaires débarquent :Xbox Cloud Gaming (bêta):Mises à jour et contenus additionnelsAvantagesXbox Game Pass UltimateIls nous quittent le 31 mai