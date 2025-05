JDM: Japanese Drift Master est sorti

Publié le Jeudi 22 mai 2025 à 11:00:00 par Cedric Gasperini

Alice, ça glisse

JDM: Japanese Drift Master est, comme son nom l'indique, un jeu de courses, de drift, au volant de voitures nippones. Il est signé Gaming Factory, un studio de développement polonais, et édité par 4Divinity.On va, dans le jeu, incarner Touma, un pilote polonais qui veut se faire un nom sur la scène de la conduite dans les rues. Avec l'aide de potes japonais, il va se lancer dans des courses de drift.Plus de 250 kms de routes japonaises et des voitures de chez Nissan, Subaru ou Mazda sont prévues. Le jeu se présentera avec des cinématiques inspirées des mangas dessinés. Et avec de l'insupportable J-Pop en bande-son.Notez que les voitures seront entièrement personnalisables, pour créer des modèles à votre image. C'est-à-dire moches.JDM: Japanese Drift Master est désormais disponible sur PC.